மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசின் திட்ட செயல்பாடுகளில் வெளிப்படைத்தன்மை தேவை; கண்காணிப்பு அதிகாரி நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + The need for transparency in the federal government's project activities; Request for action by the monitoring officer

மத்திய அரசின் திட்ட செயல்பாடுகளில் வெளிப்படைத்தன்மை தேவை; கண்காணிப்பு அதிகாரி நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை