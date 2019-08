மாவட்ட செய்திகள்

2 வயது குழந்தைக்கு சூடு வைத்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தாய், கள்ளக்காதலன் குண்டர் சட்டத்தில் ஜெயிலில் அடைப்பு + "||" + Arrested in case of heating of 2 year old child Thai, False The lover Jail in the thug frame

2 வயது குழந்தைக்கு சூடு வைத்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தாய், கள்ளக்காதலன் குண்டர் சட்டத்தில் ஜெயிலில் அடைப்பு