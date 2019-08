மாவட்ட செய்திகள்

12 நாட்களுக்கு பிறகு கடைமடையை எட்டிப்பார்த்த காவிரி நீர் 30 நாட்கள் முறை வைக்காமல் வழங்கப்படுமா? விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will the cauvery water reaches the storefront after 12 days without being given for 30 days? Farmers expectation

12 நாட்களுக்கு பிறகு கடைமடையை எட்டிப்பார்த்த காவிரி நீர் 30 நாட்கள் முறை வைக்காமல் வழங்கப்படுமா? விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு