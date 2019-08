மாவட்ட செய்திகள்

குடியிருப்பு பகுதியில் டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கக்கூடாது ராஜேஷ்குமார் எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் மனு + "||" + Rajesh Kumar MLA not to open task force shops in residential area Petition on leadership

