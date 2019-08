மாவட்ட செய்திகள்

கடவூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தினர் ஒப்பாரி போராட்டம் + "||" + The Kadavur Panchayat Union office was previously an agrarian agitation by the agrarian labor union

