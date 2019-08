பட்ஜெட்

புதுவை சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டம்: சபாநாயகர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் கடும் விவாதம் - ஒட்டு மொத்தமாக வெளிநடப்பு + "||" + Puducherry Assembly Budget Meeting: Opposition parties debate no-confidence motion on Speaker Walk out in total

புதுவை சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டம்: சபாநாயகர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் கடும் விவாதம் - ஒட்டு மொத்தமாக வெளிநடப்பு