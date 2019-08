மாவட்ட செய்திகள்

சிலைகளை சேதப்படுத்தினாலும், அம்பேத்கர், பெரியாரின் கொள்கைகளை யாராலும் உடைக்க முடியாது - தொல்.திருமாவளவன் பேச்சு + "||" + Even if the statues are damaged, no one can break the principles of Ambedkar and Periyar Thol Thirumavalavan Speech

சிலைகளை சேதப்படுத்தினாலும், அம்பேத்கர், பெரியாரின் கொள்கைகளை யாராலும் உடைக்க முடியாது - தொல்.திருமாவளவன் பேச்சு