மாவட்ட செய்திகள்

கீரிப்பாறை அருகே, ரேஷன் கடையை பொதுமக்கள் முற்றுகை - தரமற்ற அரிசி வழங்கியதை கண்டித்து போராட்டம் + "||" + Public blockade of ration shop, Protest against denial of quality rice

கீரிப்பாறை அருகே, ரேஷன் கடையை பொதுமக்கள் முற்றுகை - தரமற்ற அரிசி வழங்கியதை கண்டித்து போராட்டம்