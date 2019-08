மாவட்ட செய்திகள்

எனக்கு வழங்க வேண்டிய பொறுப்பை மக்கள் தீர்மானிப்பார்கள் - ஆதித்ய தாக்கரே கூறுகிறார் + "||" + People will decide what responsibility to give me - says Aditya Thackeray

எனக்கு வழங்க வேண்டிய பொறுப்பை மக்கள் தீர்மானிப்பார்கள் - ஆதித்ய தாக்கரே கூறுகிறார்