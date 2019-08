மாவட்ட செய்திகள்

மார்த்தாண்டம் அருகே சினிமாவை போல் சம்பவம் ரூ.2 லட்சத்துக்காக டிரைவரை தீர்த்துக்கட்ட முயன்ற 4 பேர் கைது + "||" + The incident like a cinema near Marthandaam Four arrested for trying to settle driver for Rs 2 lakh

மார்த்தாண்டம் அருகே சினிமாவை போல் சம்பவம் ரூ.2 லட்சத்துக்காக டிரைவரை தீர்த்துக்கட்ட முயன்ற 4 பேர் கைது