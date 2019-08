மாவட்ட செய்திகள்

கீழணையில் இருந்து வினாடிக்கு 1,900 கனஅடி நீர் திறப்பு, வீராணம் ஏரி நீர்மட்டம் 45.50 அடியாக உயர்ந்தது + "||" + From the second to kilanai 1,900 cubic feet of water, Veeranam lake water level rose to 45.50 feet

கீழணையில் இருந்து வினாடிக்கு 1,900 கனஅடி நீர் திறப்பு, வீராணம் ஏரி நீர்மட்டம் 45.50 அடியாக உயர்ந்தது