மாவட்ட செய்திகள்

கொள்ளிடத்தில், தண்டவாளத்தை கடந்த சரக்கு ஆட்டோ, ரெயில்வே கேட்டை உடைத்தது + "||" + In the parking lot, the cargo that crossed the railway broke the railway gate

கொள்ளிடத்தில், தண்டவாளத்தை கடந்த சரக்கு ஆட்டோ, ரெயில்வே கேட்டை உடைத்தது