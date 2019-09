மாவட்ட செய்திகள்

கோவை மாவட்டம் முழுவதும் 1,509 விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கப்பட்டன + "||" + All over Coimbatore district 1,509 Ganesha statues were dissolved

கோவை மாவட்டம் முழுவதும் 1,509 விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கப்பட்டன