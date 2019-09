மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதாவுக்கு செல்ல மறுத்ததால் டி.கே.சிவக்குமார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்; சித்தராமையா கடும் தாக்கு + "||" + DK Sivakumar has been arrested for refusing to go to BJP; Siddaramaiah is a severe attack

பா.ஜனதாவுக்கு செல்ல மறுத்ததால் டி.கே.சிவக்குமார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்; சித்தராமையா கடும் தாக்கு