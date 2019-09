மாவட்ட செய்திகள்

41 விநாயகர் சிலைகள் கடலில் கரைப்பு: ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரமாண்ட ஊர்வலம் நடக்கிறது + "||" + 41 statues of Lord Ganesha Dissolving in the sea

41 விநாயகர் சிலைகள் கடலில் கரைப்பு: ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரமாண்ட ஊர்வலம் நடக்கிறது