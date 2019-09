மாவட்ட செய்திகள்

கரூரில் வீட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்த 1,488 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல்: ராஜஸ்தான் மாநில சிறுவன் உள்பட 4 பேர் கைது + "||" + Karur Hiding in the house 1,488 kg of tobacco products seized

கரூரில் வீட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்த 1,488 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல்: ராஜஸ்தான் மாநில சிறுவன் உள்பட 4 பேர் கைது