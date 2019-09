மாவட்ட செய்திகள்

ஒவ்வொரு மரம் வெட்டப்படுவதும் எனக்கு வலியை உண்டாக்கும்; முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் பேச்சு + "||" + Every tree cut down makes me in pain; chief-Minister Patnavis Speech

ஒவ்வொரு மரம் வெட்டப்படுவதும் எனக்கு வலியை உண்டாக்கும்; முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் பேச்சு