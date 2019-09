மாவட்ட செய்திகள்

லோயர்கேம்ப்-குமுளி மலைப்பாதையில், மரம் முறிந்து விழுந்ததால் போக்குவரத்து பாதிப்பு

Lower Camp - on the Kumuli Mountain Pass Damage to traffic due to falling tree

