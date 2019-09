மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்காக: 20 நாட்களில் கிருஷ்ணா நதி கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்கப்படும் - அதிகாரி தகவல் + "||" + Chennai For the purpose of drinking water On the Krishna River Canal The water will open

சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்காக: 20 நாட்களில் கிருஷ்ணா நதி கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்கப்படும் - அதிகாரி தகவல்