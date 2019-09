மாவட்ட செய்திகள்

வனச்சரணாலயங்கள் குறித்த வழக்கு: கிராமம் தோறும் கருத்துகேட்டு முடிவெடுக்க வேண்டும் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The case of forest sanctuaries: The village should make a consensus decision

வனச்சரணாலயங்கள் குறித்த வழக்கு: கிராமம் தோறும் கருத்துகேட்டு முடிவெடுக்க வேண்டும் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு