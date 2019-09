மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிப்பட்டு அருகே 823 கிலோ வெடிபொருட்களை பதுக்கி வைத்த குடோனுக்கு ‘சீல்’ - மேலாளர் கைது + "||" + Explosives The sealing of the godown cache The manager is arrested

பள்ளிப்பட்டு அருகே 823 கிலோ வெடிபொருட்களை பதுக்கி வைத்த குடோனுக்கு ‘சீல்’ - மேலாளர் கைது