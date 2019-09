மாவட்ட செய்திகள்

நாட்டின் பொருளாதார பின்னடைவுக்கு மத்திய அரசை குறை சொல்வது தவறு கருத்தரங்கில் அமைச்சர் பேச்சு + "||" + The minister's speech at the seminar was wrong to blame the central government for the country's economic recession

நாட்டின் பொருளாதார பின்னடைவுக்கு மத்திய அரசை குறை சொல்வது தவறு கருத்தரங்கில் அமைச்சர் பேச்சு