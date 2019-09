மாவட்ட செய்திகள்

மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு குறைந்த வட்டிக்கு வங்கிகள் மூலம் கடன் வழங்க வேண்டும் + "||" + Women Self Help Groups should be provided with low interest loans by banks

