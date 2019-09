மாவட்ட செய்திகள்

ஒப்பந்த தொழிலாளர்களின் தினக்கூலியை உயர்த்தக்கோரி 10-ந் தேதி மறியல் போராட்டம் + "||" + The 10th picket struggle to raise the daily wages of contract workers

ஒப்பந்த தொழிலாளர்களின் தினக்கூலியை உயர்த்தக்கோரி 10-ந் தேதி மறியல் போராட்டம்