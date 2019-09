மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் பரபரப்பு இலங்கை விமானத்தின் என்ஜினில் பறவை மோதி சிக்கியது பயணிகள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் + "||" + Sri Lanka Airline Travelers fortunately survived when the bird crashed into the engine

திருச்சியில் பரபரப்பு இலங்கை விமானத்தின் என்ஜினில் பறவை மோதி சிக்கியது பயணிகள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்