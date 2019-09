மாவட்ட செய்திகள்

அண்ணியுடன் தொடர்பை கைவிட மறுத்ததால் தலையை துண்டித்து தொழிலாளியை கொன்றேன் - கைதான நண்பர் பரபரப்பு வாக்குமூலம் + "||" + In-law refused to drop the connection I cut off the head and killed the worker Arrested Friend Confession

அண்ணியுடன் தொடர்பை கைவிட மறுத்ததால் தலையை துண்டித்து தொழிலாளியை கொன்றேன் - கைதான நண்பர் பரபரப்பு வாக்குமூலம்