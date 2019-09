மாவட்ட செய்திகள்

பாலம் கட்டும் பணி: காளவாசல் பகுதியில் மரங்களை தோண்டி வேறு இடத்தில் நடுவது சாத்தியமா? கலெக்டர், மாநகராட்சி கமிஷனர் ஆய்வு நடத்த ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Bridge work: Is it possible to plant trees and plant them elsewhere? Collector, Municipal Commissioner to conduct the survey Icord order

பாலம் கட்டும் பணி: காளவாசல் பகுதியில் மரங்களை தோண்டி வேறு இடத்தில் நடுவது சாத்தியமா? கலெக்டர், மாநகராட்சி கமிஷனர் ஆய்வு நடத்த ஐகோர்ட்டு உத்தரவு