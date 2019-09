மாவட்ட செய்திகள்

தமிழ்நாட்டில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே 100 இடங்களில் தடுப்பணைகளை அரசு கட்ட வேண்டும் ஜி.கே.வாசன் பேட்டி + "||" + Across the Cauvery River in Tamil Nadu GK Vasan interviewed by the government to build barriers in 100 places

தமிழ்நாட்டில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே 100 இடங்களில் தடுப்பணைகளை அரசு கட்ட வேண்டும் ஜி.கே.வாசன் பேட்டி