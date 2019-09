மாவட்ட செய்திகள்

பஸ்சில் டிக்கெட் இல்லாமல் பயணித்த பார்வையற்ற வாலிபரிடம் ‘கறார்’ ஆக பேசி அபராதம் விதித்த பரிசோதகர்கள் பணியிடை நீக்கம் + "||" + Traveled without a ticket on the bus Inspectors fined for speaking to blacksmiths

பஸ்சில் டிக்கெட் இல்லாமல் பயணித்த பார்வையற்ற வாலிபரிடம் ‘கறார்’ ஆக பேசி அபராதம் விதித்த பரிசோதகர்கள் பணியிடை நீக்கம்