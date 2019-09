மாவட்ட செய்திகள்

நில உரிமையை பாதுகாக்கக்கோரி சட்டநகலை எரிக்க முயன்ற விவசாயிகள் 23 பேர் கைது + "||" + Protect land rights 23 farmers arrested for trying to burn law paper

நில உரிமையை பாதுகாக்கக்கோரி சட்டநகலை எரிக்க முயன்ற விவசாயிகள் 23 பேர் கைது