மாவட்ட செய்திகள்

கிராமப்புற மேம்பாட்டுத்துறை வங்கியின் ஏ.டி.எம். எந்திரத்தை உடைத்து திருட முயன்ற சிறுவர்கள் உள்பட 6 பேர் கைது + "||" + ATMs of Rural Development Bank Six arrested including children trying to break into machine

கிராமப்புற மேம்பாட்டுத்துறை வங்கியின் ஏ.டி.எம். எந்திரத்தை உடைத்து திருட முயன்ற சிறுவர்கள் உள்பட 6 பேர் கைது