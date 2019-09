மாவட்ட செய்திகள்

பணி நேரம் முடியும் முன்பே பூட்டப்பட்ட அரசு பள்ளி விளக்கம் கேட்டு முதன்மை கல்வி அலுவலர் நோட்டீஸ் + "||" + The Principal Education Officer notice asking for a pre-locked state school description before the time of work

பணி நேரம் முடியும் முன்பே பூட்டப்பட்ட அரசு பள்ளி விளக்கம் கேட்டு முதன்மை கல்வி அலுவலர் நோட்டீஸ்