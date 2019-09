மாவட்ட செய்திகள்

சம்பா சாகுபடிக்கு முறைவைக்காமல் தண்ணீர் திறந்து விட வேண்டும் - கடைமடை விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Without resorting to samba cultivation Water should be opened -Request farmers

சம்பா சாகுபடிக்கு முறைவைக்காமல் தண்ணீர் திறந்து விட வேண்டும் - கடைமடை விவசாயிகள் கோரிக்கை