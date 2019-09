மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணம் பகுதியில் மழைநீரில் மூழ்கி அழுகும் காய்கறிகள் - விவசாயிகள் வேதனை + "||" + In the Kumbakonam area, Rainwater rotting vegetables in the sink

கும்பகோணம் பகுதியில் மழைநீரில் மூழ்கி அழுகும் காய்கறிகள் - விவசாயிகள் வேதனை