மாவட்ட செய்திகள்

கட்டளை மேட்டு வாய்க்காலுக்கு தண்ணீர் திறப்பு: நச்சலூர் பகுதிகளில் உழவு பணி தீவிரம் + "||" + Opening of water to the Command Gate: Intensification of tillage work in Nachalur areas

கட்டளை மேட்டு வாய்க்காலுக்கு தண்ணீர் திறப்பு: நச்சலூர் பகுதிகளில் உழவு பணி தீவிரம்