மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க.வினர் நடத்தும் பள்ளிகளில் இந்தி, ஆங்கிலமே பிரதான பாடம் - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி குற்றச்சாட்டு + "||" + Hindi and English are the main lesson in DMK-run schools Minister KD Rajendrapalaji Accusation

தி.மு.க.வினர் நடத்தும் பள்ளிகளில் இந்தி, ஆங்கிலமே பிரதான பாடம் - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி குற்றச்சாட்டு