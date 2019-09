மாவட்ட செய்திகள்

புகளூர் காவிரியாற்று பகுதியில் கதவணை அமைக்கப்படும் இடத்தை அதிகாரிகள் ஆய்வு + "||" + Officials are investigating the location of the door in the Bukkalur Kaveri river area

புகளூர் காவிரியாற்று பகுதியில் கதவணை அமைக்கப்படும் இடத்தை அதிகாரிகள் ஆய்வு