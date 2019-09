மாவட்ட செய்திகள்

கணக்கு பாடம் சரியாக படிக்கவில்லை என ஆத்திரம் 1-ம் வகுப்பு சிறுமியை கரண்டியால் அடித்த ஆசிரியை கைது + "||" + A teacher who beat a Class 1 girl with a spoon has been arrested for not reading the lesson

