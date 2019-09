மாவட்ட செய்திகள்

பட்டிவீரன்பட்டி பகுதியில் வறட்சியால் வெட்டி அழிக்கப்படும் தென்னை மரங்கள் + "||" + In the Pattiviranpatti area Coconut trees cut down by drought

