மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பனந்தாள் அருகே, மின்னல் தாக்கி கணவன், மனைவி உள்பட 4 பேர் காயம் + "||" + Near Thripanandal, Lightning struck the husband and wife, including 4 injured

திருப்பனந்தாள் அருகே, மின்னல் தாக்கி கணவன், மனைவி உள்பட 4 பேர் காயம்