மாவட்ட செய்திகள்

பீகாரில் இருந்து மும்பைக்கு கடத்தப்பட்ட ரூ.2½ லட்சம் யானை தந்தம் பறிமுதல் - 2 பேர் கைது + "||" + Abducted from Bihar to Mumbai Rs 2.2 lakhs of ivory seized 2 arrested

பீகாரில் இருந்து மும்பைக்கு கடத்தப்பட்ட ரூ.2½ லட்சம் யானை தந்தம் பறிமுதல் - 2 பேர் கைது