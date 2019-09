மாவட்ட செய்திகள்

குண்டும் குழியுமான சாலைகளை சீரமைக்க வலியுறுத்தி நாற்றுநடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் + "||" + Civilians engaged in the planting campaign demanding the rebuilding of dirt roads

