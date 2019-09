மாவட்ட செய்திகள்

சுரங்கனார் நீர்வீழ்ச்சி அருகே, நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட இடத்தில் அதிகாரிகள் ஆய்வு + "||" + Near the mining waterfall,Officers inspect the site of the landslide

சுரங்கனார் நீர்வீழ்ச்சி அருகே, நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட இடத்தில் அதிகாரிகள் ஆய்வு