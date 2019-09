மாவட்ட செய்திகள்

ஆஸ்திரேலியாவில் மீட்கப்பட்ட ஐம்பொன் நடராஜர் சிலை, கல்லிடைக்குறிச்சி கோவிலில் ஒப்படைப்பு - பக்தர்கள் திரண்டு வந்து தரிசனம் + "||" + Rescued in Australia Statue of Imbone Natarajar, Handing over of Kalidaikurichi Temple

ஆஸ்திரேலியாவில் மீட்கப்பட்ட ஐம்பொன் நடராஜர் சிலை, கல்லிடைக்குறிச்சி கோவிலில் ஒப்படைப்பு - பக்தர்கள் திரண்டு வந்து தரிசனம்