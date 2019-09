மாவட்ட செய்திகள்

600 பயனாளிகளுக்கு ரூ.4½ கோடியில் திருமண நிதியுதவி-தாலிக்கு தங்கம் வருவாய் அதிகாரி-எம்.எல்.ஏ., வழங்கினர் + "||" + Gold Revenue Officer-MLA Provides Marriage Financing to Dali - 600 Million to 600 Beneficiaries

600 பயனாளிகளுக்கு ரூ.4½ கோடியில் திருமண நிதியுதவி-தாலிக்கு தங்கம் வருவாய் அதிகாரி-எம்.எல்.ஏ., வழங்கினர்