மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பவிடுதி பெரிய குளத்தில் வரத்துவாரி அடைப்பை சீரமைத்த விவசாயி பொதுமக்கள் பாராட்டு + "||" + Public appreciation of the farmer who revamped the barracks at the Karambaviduti big pond

கறம்பவிடுதி பெரிய குளத்தில் வரத்துவாரி அடைப்பை சீரமைத்த விவசாயி பொதுமக்கள் பாராட்டு