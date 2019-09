மாவட்ட செய்திகள்

குள்ளஞ்சாவடி அருகே, 2 குழந்தைகளை கொன்ற தாய்க்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை - கடலூர் கோர்ட்டு பரபரப்பு தீர்ப்பு + "||" + Near kullancavati, Double life sentence for killing the mother of 2 children

குள்ளஞ்சாவடி அருகே, 2 குழந்தைகளை கொன்ற தாய்க்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை - கடலூர் கோர்ட்டு பரபரப்பு தீர்ப்பு