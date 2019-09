மாவட்ட செய்திகள்

சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது மினிபஸ் எரிந்து நாசம்; பேட்டரி வயரில் தீப்பற்றியதால் விபத்து + "||" + The mini bus burned while on the road

சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது மினிபஸ் எரிந்து நாசம்; பேட்டரி வயரில் தீப்பற்றியதால் விபத்து