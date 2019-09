மாவட்ட செய்திகள்

அடுத்த மாதம் முதல் அரசு பள்ளிகளில் நீதிபோதனை வகுப்புகள் தொடக்கம் - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேச்சு + "||" + From next month Commencement of judicial classes in government schools Minister KA Senkottaiyan's speech

அடுத்த மாதம் முதல் அரசு பள்ளிகளில் நீதிபோதனை வகுப்புகள் தொடக்கம் - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேச்சு