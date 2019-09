மாவட்ட செய்திகள்

‘சரத்பவார் மீது அமலாக்கத்துறை வழக்கால் வேதனை அடைந்தேன்’ எம்.எல்.ஏ. பதவி ராஜினாமா குறித்து அஜித்பவார் உருக்கம் + "||" + I was aggrieved by the enforcement department's case against Sarat Pawar MLA Regarding the resignation Ajitpavar feel

‘சரத்பவார் மீது அமலாக்கத்துறை வழக்கால் வேதனை அடைந்தேன்’ எம்.எல்.ஏ. பதவி ராஜினாமா குறித்து அஜித்பவார் உருக்கம்